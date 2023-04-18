Встреча Путина с министром обороны Китая не расширила сферу сотрудничества их стран, - ISW

Встреча российского диктатора Владимира Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу не посодействовала расширению сферы российско-китайского сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что официальные протоколы обеих сторон не содержат никаких упоминаний о войне России в Украине. К тому же, спикер МИД Китая Ван Вэньбинь подтвердил намерение Китая способствовать мирным переговорам в Украине.

"Ранее ISW оценивало, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем во время визита Си Цзиньпина в Москву, и, вероятно, встреча Ли и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества", - пишут аналитики.

Ключевые выводы