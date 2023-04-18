Встреча Путина с министром обороны Китая не расширила сферу сотрудничества их стран, - ISW

Аналитики отмечают, что официальные протоколы обеих сторон не содержат никаких упоминаний о войне России в Украине. К тому же, спикер МИД Китая Ван Вэньбинь подтвердил намерение Китая способствовать мирным переговорам в Украине.
"Ранее ISW оценивало, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем во время визита Си Цзиньпина в Москву, и, вероятно, встреча Ли и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества", - пишут аналитики.
Ключевые выводы
Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин, похоже, снова завоевывает расположение президента России Владимира Путина, вероятно, из-за несостоятельности российских обычных военных выполнить задачи, которые Путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе. Степень доверия и приверженности Путина к Пригожину пока неизвестна, но вероятно, что Путин остановил усилия российского МО отомстить "Вагнеру", отказав им в подкреплении и боеприпасах.
Интервью с двумя бывшими бойцами группы "Вагнера" об их обращении с украинскими детьми и другими гражданскими лицами и военнопленными дополнительно подчеркивает, как боевики институционализировали систематическую жестокость как часть своего основного способа действия.
Интервью Gulagu.net с двумя бывшими бойцами "Вагнера" дает ценную информацию о структуре сил частной военной компании и оперативных приоритетах.
Московский городской суд приговорил российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене за критику Кара-Мурзой Кремля и войну в Украине.
Министр обороны Китая Ли Шанфу встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве 16 апреля и пообещал укреплять военные обмены и сотрудничество между Россией и Китаем. В ходе визита Ли Путин продолжал пытаться представить Россию как равноправного оборонного партнера Китая и тихоокеанского военно-морского государства.
Недавно созданный "Клуб сердитых патриотов" бывшего российского офицера и ярого националиста Игоря Гиркина опубликовал свой манифест, направленный на защиту провоенных фракций в Кремле от возможного "саботажа" и "измены".
Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.
Российские войска добились новых успехов в Бахмуте и продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
Российские войска продолжали оборонительные приготовления на юге Украины.
Переход Кремля на электронную рассылку повесток продолжает усложнять процедуры призыва в России.
Российские оккупационные власти продолжают обсуждать предоставление российских паспортов на оккупированных территориях Украины.