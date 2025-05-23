Зустріч під тиском: представник Японії їде до США, щоб зупинити нові тарифи

Сьогодні головний торговий парламентер Японії Ресей Аказава вирушить до США для третього раунду торговельних партнерів з адміністрацією Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Наша позиція залишається незмінною, ми настійно просимо переглянути низку тарифних заходів США. Ми вестимемо переговори з відвертим і конструктивним настроєм, щоб якомога швидше досягти взаємовигідної угоди", - заявив Аказава в четвер.
Його останній візит відбувся, коли Японія, яка спочатку вважалася ймовірною для укладення ранньої угоди, схоже, відстає від інших країн. Зокрема, першої угоди США досягли з Великою Британією, а також налагодили перемир'я щодо тарифів із Китаєм.
Аказава повідомив, що деталі зустрічі ще належить опрацювати, включно з питанням, хто буде присутній з американського боку. Місцеві ЗМІ пишуть, що японський парламентер зустрінеться з торговим представником Америки Джеймісоном Гріром і міністром торгівлі США Говардом Лютником.
Однак глава Мінфіну Скот Бессент пропустить зустріч. З ним Аказава планує зустрітися пізніше, повернувшись до Вашингтона 30 травня.
Відомо, що після сьогоднішнього візиту, японський представник повернеться до Японії 25 травня, у неділю.
Bloomberg зазначає, що президент США Дональд Трамп своїми митами вдарив Японію 25% тарифом на авто, сталь та алюміній. Також запроваджено 10% всеосяжний тариф. Останній має повернутися до початкового значення 24% на початку липня, якщо країни не укладуть торговельну угоду.
Прем'єр-міністр Сігеру Ісіба заявляв, що Японія не піде на компроміс зі своїми національними інтересами, поспішаючи укласти угоду або угоду, яка не зачіпає питання податку на автомобілі.
Нагадаємо, близько трьох тижнів тому Акадзава заявив, що Японія має намір досягти торговельної угоди зі США в червні. Він також анонсував, що в середині травня переговори наберуть обертів.
"Це не просто питання швидкості, оскільки існують національні інтереси, які мають бути захищені по обидва боки, і це займе деякий час. Ще є багато питань, які необхідно розглянути і вирішити, перш ніж можна буде досягти остаточної угоди", - говорив тоді головний торговий парламентер Японії.
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