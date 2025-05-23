Зустріч під тиском: представник Японії їде до США, щоб зупинити нові тарифи

"Наша позиція залишається незмінною, ми настійно просимо переглянути низку тарифних заходів США. Ми вестимемо переговори з відвертим і конструктивним настроєм, щоб якомога швидше досягти взаємовигідної угоди", - заявив Аказава в четвер.

Його останній візит відбувся, коли Японія, яка спочатку вважалася ймовірною для укладення ранньої угоди, схоже, відстає від інших країн. Зокрема, першої угоди США досягли з Великою Британією, а також налагодили перемир'я щодо тарифів із Китаєм.

Аказава повідомив, що деталі зустрічі ще належить опрацювати, включно з питанням, хто буде присутній з американського боку. Місцеві ЗМІ пишуть, що японський парламентер зустрінеться з торговим представником Америки Джеймісоном Гріром і міністром торгівлі США Говардом Лютником.

Однак глава Мінфіну Скот Бессент пропустить зустріч. З ним Аказава планує зустрітися пізніше, повернувшись до Вашингтона 30 травня.

Відомо, що після сьогоднішнього візиту, японський представник повернеться до Японії 25 травня, у неділю.

Bloomberg зазначає, що президент США Дональд Трамп своїми митами вдарив Японію 25% тарифом на авто, сталь та алюміній. Також запроваджено 10% всеосяжний тариф. Останній має повернутися до початкового значення 24% на початку липня, якщо країни не укладуть торговельну угоду.

Прем'єр-міністр Сігеру Ісіба заявляв, що Японія не піде на компроміс зі своїми національними інтересами, поспішаючи укласти угоду або угоду, яка не зачіпає питання податку на автомобілі.