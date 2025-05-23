Встреча под давлением: представитель Японии едет в США, чтобы остановить новые тарифы

Сегодня главный торговый переговорщик Японии Ресей Аказава отправится в США для третьего раунда торговых партнеров с администрацией Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Наша позиция остается неизменной, мы настоятельно просим пересмотреть ряд тарифных мер США. Мы будем вести переговоры с откровенным и конструктивным настроем, чтобы как можно скорее достичь взаимовыгодного соглашения", - заявил Аказава в четверг.
Его последний визит состоялся, когда Япония, которая сначала считалась вероятной для заключения ранней сделки, похоже, отстает от других стран. В частности, первое соглашение США достигли с Великобританией, а также наладили перемирие по тарифам с Китаем.
Аказава сообщил, что детали встречи еще предстоит проработать, включая вопрос, кто будет присутствовать с американской стороны. Местные СМИ пишут, что японский переговорщик встретится с торговым представителем Америки Джеймисоном Гриром и министром торговли США Говардом Лютником.
Однако глава Минфина Скот Бессент пропустит встречу. С ним Аказава планирует встретиться позже, вернувшись в Вашингтон 30 мая.
Известно, что после сегодняшнего визита, японский представитель вернется в Японию 25 мая, в воскресенье.
Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп своими пошлины ударил Японию 25% тарифом на авто, сталь и алюминий. Также введен 10% всеобъемлющий тариф. Последний должен вернуться к первоначальному значению 24% в начале июля, если страны не заключат торговое соглашение.
Премьер-министр Сигэру Исиба заявлял, что Япония не пойдет на компромисс со своими национальными интересами, торопясь заключить сделку или соглашение, которое не затрагивает вопрос налога на автомобили.
Напомним, около трех недель назад Акадзава заявил, что Япония намерена достичь торговой сделки с США в июне. Он также анонсировал, что в середине мая переговоры наберут обороты.
"Это не просто вопрос скорости, поскольку существуют национальные интересы, которые должны быть защищены с обеих сторон, и это займет некоторое время. Еще есть много вопросов, которые необходимо рассмотреть и решить, прежде чем можно будет достичь окончательного соглашения", - говорил тогда главный торговый переговорщик Японии.
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