Зустріч Орбана з Путіним не додала відчуття безпеки в Європі, - Туск

Поїздки Орбана у Київ та Москву

Орбан 2 липня вперше за 10 років побував у Києві. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, якому запропонував припинити оборонятися від російських загарбників і піти на переговори з диктатором Володимиром Путіним. В Офісі президента його пропозицію відкинули, зауваживши, що угорський прем'єр не перший пропонує подібні дивні речі.

5 липня Орбан поїхав до Москви на зустріч з Путіним.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що навіть попри те, що Угорщина головує в Європейському Союзі, вона не має мандату на взаємодію з Російською Федерацією від імені союзу.

Канцлер Німеччини Шольц заявив, що влада Німеччини не може підтримати припинення вогню в Україні у разі, якщо це означатиме капітуляцію Києва.

Після цього Угорщина раптово скасувала візит до Будапешта міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. В уряді ФРН непублічно пов'язали це з критикою Шольца.

В МЗС Угорщини заявили, що візит скасували нібито не з політичних причин, його просто перенесли на пізніший термін, тому що глава угорського МЗС Петер Сійярто, який мав зустрітися з Бербок, несподівано поїхав з Орбаном до Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.