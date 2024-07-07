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Зустріч Орбана з Путіним не додала відчуття безпеки в Європі, - Туск

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ніхто не почувається в більшій безпеці після обговорення "післявоєнної європейської архітектури безпеки" прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Туска у соцмережі X.

"Чи є хтось, хто почувається безпечніше після обміну інформацією Віктора Орбана з Володимиром Путіним про «післявоєнну європейську архітектуру безпеки»? Історія не повторюється, але часто римується", - написав Туск.

Поїздки Орбана у Київ та Москву

Орбан 2 липня вперше за 10 років побував у Києві. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, якому запропонував припинити оборонятися від російських загарбників і піти на переговори з диктатором Володимиром Путіним. В Офісі президента його пропозицію відкинули, зауваживши, що угорський прем'єр не перший пропонує подібні дивні речі.

5 липня Орбан поїхав до Москви на зустріч з Путіним.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що навіть попри те, що Угорщина головує в Європейському Союзі, вона не має мандату на взаємодію з Російською Федерацією від імені союзу.

Канцлер Німеччини Шольц заявив, що влада Німеччини не може підтримати припинення вогню в Україні у разі, якщо це означатиме капітуляцію Києва.

Після цього Угорщина раптово скасувала візит до Будапешта міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. В уряді ФРН непублічно пов'язали це з критикою Шольца.

В МЗС Угорщини заявили, що візит скасували нібито не з політичних причин, його просто перенесли на пізніший термін, тому що глава угорського МЗС Петер Сійярто, який мав зустрітися з Бербок, несподівано поїхав з Орбаном до Москви.

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Володимир ПутінДональд ТускВіктор Орбан