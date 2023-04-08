Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна може стати початком на шляху до миру в Україні, - Bloomberg

Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та керівника Китаю Сі Цзіньпіна проклала шлях для подальшої спільної роботи щодо досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Високопоставлений французький чиновник джерело також відзначило, що в Парижі не очікують, що керівництво Китаю повністю змінить бік конфлікту. За його словами, наприкінці зустрічі лідер Китаю подякував Макрону за роз'яснення низки питань.

Він також переконаний, що майже п'ять годин спільних переговорів, проведених Макроном та Сі разом, підготували ґрунт для подальшої спільної роботи щодо досягнення миру в Україні.

Сі Цзіньпін утримався від згадки Росії чи Володимира Путіна у публічних виступах під час візиту, що у Франції також вважають добрим сигналом на шляху до початку мирних переговорів.