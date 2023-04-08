Встреча Макрона и Си Цзиньпина может стать началом на пути к миру в Украине, - Bloomberg

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и руководителя Китая Си Цзиньпина проложила путь для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Высокопоставленный французский чиновник также отметил, что в Париже не ожидают, что руководство Китая полностью сменит сторону в конфликте. По его словам, в конце встречи лидер Китая поблагодарил Макрона за разъяснение ряда вопросов.

Он также убежден, что почти пять часов совместных переговоров, проведенных Макроном и Си вместе, подготовили почву для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине.

Си Цзиньпин воздержался от упоминания России или Владимира Путина в публичных выступлениях во время визита, что во Франции также считают хорошим сигналом на пути к началу мирных переговоров.