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Встреча Макрона и Си Цзиньпина может стать началом на пути к миру в Украине, - Bloomberg

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Суббота 08 апреля 2023 07:47
Встреча Макрона и Си Цзиньпина может стать началом на пути к миру в Украине, - Bloomberg Фото: встреча Макрона и Си Цзиньпина может стать началом на пути к миру в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и руководителя Китая Си Цзиньпина проложила путь для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Высокопоставленный французский чиновник также отметил, что в Париже не ожидают, что руководство Китая полностью сменит сторону в конфликте. По его словам, в конце встречи лидер Китая поблагодарил Макрона за разъяснение ряда вопросов.

Он также убежден, что почти пять часов совместных переговоров, проведенных Макроном и Си вместе, подготовили почву для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине.

Си Цзиньпин воздержался от упоминания России или Владимира Путина в публичных выступлениях во время визита, что во Франции также считают хорошим сигналом на пути к началу мирных переговоров.

Напомним, 6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин может вернуть стороны за стол переговоров. Также в хоже переговоров Си Цзиньпин склонял президента Франции к "противостоянию" с США.

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