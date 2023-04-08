Встреча Макрона и Си Цзиньпина может стать началом на пути к миру в Украине, - Bloomberg
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и руководителя Китая Си Цзиньпина проложила путь для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Высокопоставленный французский чиновник также отметил, что в Париже не ожидают, что руководство Китая полностью сменит сторону в конфликте. По его словам, в конце встречи лидер Китая поблагодарил Макрона за разъяснение ряда вопросов.
Он также убежден, что почти пять часов совместных переговоров, проведенных Макроном и Си вместе, подготовили почву для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине.
Си Цзиньпин воздержался от упоминания России или Владимира Путина в публичных выступлениях во время визита, что во Франции также считают хорошим сигналом на пути к началу мирных переговоров.
Напомним, 6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем.
Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин может вернуть стороны за стол переговоров. Также в хоже переговоров Си Цзиньпин склонял президента Франции к "противостоянию" с США.
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