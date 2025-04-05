Зустріч "коаліції рішучих" у Києві: начальник штабу Франції поділився новими подробицями
У Києві 4 квітня відбулася зустріч "коаліції рішучих". В ній прийняли участь, зокрема президент України Володимир Зеленський та начальники штабів збройних сил Франції та Великої Британії Тьєррі Буркхардт і Ентоні Радакін.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) начальника штаба збройних сил Франції, генерал Тьєррі Буркхардта.
"Київ. Зустріч із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським разом з моїм колегою Ентоні Радакіним", - написав генерал.
Він також назвав головні цілі зустрічі:
- збереження рішучої підтримки ЗСУ, що дозволяє їм продовжувати боротьбу;
- визначення довгострокової стратегії відновлення та трансформації моделі армії - основної гарантії безпеки країни;
- обговорення варіантів гарантій безпеки, розроблених у межах міжнародної коаліції для підтримки після впровадження режиму припинення вогню.
Зустріч "коаліції рішучих" у Києві
4 квітня в Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих". У глибокому діалозі брали участь не тільки президент України Володимир Зеленський, начальники штабів збройних сил Франції та Великої Британії Тьєррі Буркхардт і Ентоні Радакін.
У зустрічі брали участь і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров.
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