Встреча "коалиции решительных" в Киеве: начальник штаба Франции поделился новыми подробностями
В Киеве 4 апреля состоялась встреча "коалиции решительных". В ней приняли участие, в частности президент Украины Владимир Зеленский и начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании Тьерри Буркхардт и Энтони Радакин.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) начальника штаба вооруженных сил Франции, генерал Тьерри Буркхардта.
"Киев. Встреча с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вместе с моим коллегой Энтони Радакиным", - написал генерал.
Он также назвал главные цели встречи:
- сохранение решительной поддержки ВСУ, что позволяет им продолжать борьбу;
- определение долгосрочной стратегии восстановления и трансформации модели армии - основной гарантии безопасности страны;
- обсуждение вариантов гарантий безопасности, разработанных в рамках международной коалиции для поддержки после внедрения режима прекращения огня.
Встреча "коалиции решительных" в Киеве
4 апреля в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных". В глубоком диалоге участвовали не только президент Украины Владимир Зеленский, начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании Тьерри Буркхардт и Энтони Радакин.
Во встрече принимали участие и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров.
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