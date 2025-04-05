Встреча "коалиции решительных" в Киеве: начальник штаба Франции поделился новыми подробностями

В Киеве 4 апреля состоялась встреча "коалиции решительных". В ней приняли участие, в частности президент Украины Владимир Зеленский и начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании Тьерри Буркхардт и Энтони Радакин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) начальника штаба вооруженных сил Франции, генерал Тьерри Буркхардта.

Он также назвал главные цели встречи:

"Киев. Встреча с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вместе с моим коллегой Энтони Радакиным", - написал генерал.

Встреча "коалиции решительных" в Киеве

4 апреля в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных". В глубоком диалоге участвовали не только президент Украины Владимир Зеленский, начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании Тьерри Буркхардт и Энтони Радакин.

Во встрече принимали участие и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров.

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