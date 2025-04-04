Зустріч "коаліції рішучих". Для чого Європа відправила до Києва делегацію військових

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Контингент та плани підтримки

Хоча в обговоренні майбутньої місії беруть участь десятки країн, до Києва прибуває "вузьке коло", включаючи Францію та Велику Британію, повідомив президент України Володимир Зеленський 1 квітня.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон, як автор ідеї з контингентом, заявляв, що мова йде про так звані "сили підтримки", які могли б бути розгорнуті після досягнення перемир’я.

"Ці "сили підтримки" не повинні замінити миротворчі війська на лінії зіткнення або сильну та міцну українську армію", – сказав Макрон 26 березня. Але місія передбачає довгострокову присутність у визначених стратегічних точках на території України за узгодженням з Києвом. Завдання контингенту – забезпечити стримування потенційної агресії з боку Росії.

За словами Зеленського, обговорюються не лише присутність контингенту та майбутній розвиток українських збройних сил і їхня роль у забезпеченні європейської безпеки. "Це дуже важливо, як буде виглядати майбутнє української армії як частина безпеки всього континенту", - сказав Зеленський.

Як повідомив Макрон, делегація також має визначити, якими мають бути параметри Збройних сил України у майбутньому.

"Яка армія, яка морська потужність, яка потужність повітряних сил, який формат, тобто за розміром, кількістю солдатів, з яким обладнанням, щоб мати можливість відповісти на можливу російську агресію та стримати успіх такої агресії", – повідомив Макрон 27 березня. Це потрібно, аби європейські країни мали можливість планувати розміри допомоги, та щоб уточнити внески кожної з країн з "коаліції рішучих" на майбутнє.

Остаточний формат місії під питанням

Відправлення контингенту в Україну активно обговорюється вже декілька місяців на рівні дипломатичних відомств. 27 березня у Парижі щодо цього питання відбувся саміт на рівні лідерів держав.

Та як писало РБК-Україна, і досі обговорюються різні варіанти місії. У значній мірі вибір того чи іншого формату буде залежати від формату перемир'я з Росією. Адже досягнення перемир'я є абсолютно необхідною передумовою для введення контингенту – інакше жодні європейські військові в Україні не з'являться.

Однак вже зараз є низка технічних та логістичних питань, які можна пропрацьовувати, сказав РБК-Україна аналітик, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

"Є питання, наприклад, прикриття з повітря, тобто з яких європейських аеродромів зможуть злітати європейські літаки. І, відповідно, це все потрібно вираховувати і пропрацьовувати – саме технічну сторону", - зазначив у коментарі виданню Чаленко.

Крім того, мова може йти про можливе перенесення підготовки українських підрозділів з Європи на територію України за участі європейських інструкторів. І зрештою, жодні такі візити не обходяться без розмов про нагальну допомогу Україні.

"Мова йде про посилення підтримки тут і зараз. Цей візит варто розглядати в руслі заяв президента Зеленського про можливість активізації наступу на трьох напрямках, що стосуються Харківщини, Сумщини та Запоріжжя", – сказав Чаленко.

Та ключовим у цій ситуації залишається здатність США примусити Росію до припинення вогню та сталого перемир'я. Якщо цього не буде, розмови про європейську місію в Україні так і залишаться розмовами.