Зустріч G20 в Індії завершиться без комюніке через розбіжності щодо війни в Україні, - Reuters

Під час свого головування в G20 Індія сподівається дійти консенсусу щодо реформи багатосторонніх банків, глобального керівного принципу щодо криптовалют та прискорити врегулювання заборгованості вразливих країн, але "російсько-український конфлікт кинув довгу тінь на глобальну дипломатію".

За словами представника індійського уряду, більшість західних країн, включаючи США, Велику Британію, Німеччину і Францію, наполягали на рішучому засудженні Росії і її війни в Україні. Однак РФ та її партнер Китай виступали проти будь-якого такого кроку, зазначив неназваний індійський посадовець.

Крім того, Індія як господарка зустрічі не змогла підготувати остаточне комюніке, прийнятне для всіх членів. За словами чиновника, деякі країни наполягали на тому, щоб називати конфлікт війною, в той час, як Росія називає свою загарбницьку війну "спеціальною військовою операцією".

Індія зайняла здебільшого нейтральну позицію, відмовляючись звинувачувати Росію у вторгненні та закликаючи до дипломатичного рішення, а також збільшуючи закупівлю нафти зі знижкою у країни-агресора.

Саміт G20

Саміт у Нью-Делі є третьою фінансовою зустріччю G20 під час головування Індії.

На минулому саміті міністри закордонних справ G20 також не змогли погодити підсумкове комюніке без позиції щодо України. Цьому завадили претензії з боку Росії та Китаю. Через це на дводенній зустрічі буде видано підсумковий документ замість офіційної спільної заяви.