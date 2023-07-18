Встреча G20 в Индии завершится без коммюнике из-за разногласий по войне в Украине, - Reuters

Во время своего председательства в G20 Индия надеется прийти к консенсусу по реформе многосторонних банков, глобальному руководящему принципу криптовалют и ускорить урегулирование задолженности уязвимых стран, но "российско-украинский конфликт бросил длинную тень на глобальную дипломатию".

По словам представителя индийского правительства, большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на решительном осуждении России и ее войн в Украине. Однако РФ и ее партнер Китай выступали против любого такого шага, отметил неназванный индийский чиновник.

Кроме того, Индия как хозяйка встречи не смогла подготовить окончательное коммюнике, приемлемое для всех членов. По словам чиновника, некоторые страны настаивали на том, чтобы называть конфликт войной, в то время как Россия называет свою захватническую войну "специальной военной операцией".

Индия заняла в большинстве своем нейтральную позицию, отказываясь обвинять Россию во вторжении и призывая к дипломатическому решению, а также увеличивая закупку нефти со скидкой у страны-агрессора.

Саммит G20

Саммит в Нью-Дели является третьей финансовой встречей G20 во время председательства Индии.

На прошедшем саммите министры иностранных дел G20 также не смогли согласовать итоговое коммюнике без позиции в отношении Украины. Этому помешали претензии со стороны России и Китая. Поэтому на двухдневной встрече будет издан итоговый документ вместо официального совместного заявления.