Зустріч делегацій США та Росії в Анкарі: стало відомо, що обговорюють сторони

У понеділок, 14 листопада, голова ЦРУ Ульям Бернс проводить зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним в Анкарі. Сторони обговорюють низку питань, зокрема, загрозу ядерної ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter журналістки CNN Наташі Бертран.

"Директор ЦРУ Білл Бернс сьогодні зустрічається зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним в Анкарі, щоб обговорити затриманих громадян США та ядерний ризик", - повідомляє журналістка із посиланням на Раду національної безпеки США. Там також зазначили, що Бернс "не веде жодних переговорів".