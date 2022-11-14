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Зустріч делегацій США та Росії в Анкарі: стало відомо, що обговорюють сторони

Фото: у Туреччині проходять переговори між делегаціями США та Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 14 листопада, голова ЦРУ Ульям Бернс проводить зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним в Анкарі. Сторони обговорюють низку питань, зокрема, загрозу ядерної ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter журналістки CNN Наташі Бертран.

"Директор ЦРУ Білл Бернс сьогодні зустрічається зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним в Анкарі, щоб обговорити затриманих громадян США та ядерний ризик", - повідомляє журналістка із посиланням на Раду національної безпеки США.

Там також зазначили, що Бернс "не веде жодних переговорів".

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що сьогодні у столиці Туреччини відбуваються не анонсовані переговори між російською та американською делегаціями.

При цьому подробиці розмови не розлашалися. Офіційні особи Туреччини також відмовилися коментувати повідомлення про переговори.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиПереговори у Туреччині