Встреча делегаций США и России в Анкаре: стало известно, что обсуждают стороны

В понедельник, 14 ноября, глава ЦРУ Ульям Бернс проводит встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Стороны обсуждают ряд вопросов, в том числе угрозу ядерной эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста CNN Наташи Бертран.

"Директор ЦРУ Билл Бернс сегодня встречается со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерный риск", - сообщает журналист со ссылкой на Совет национальной безопасности США. Там также отметили, что Бернс "не ведет никаких переговоров".