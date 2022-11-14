У Туреччині проходять переговори між делегаціями РФ та США, - ЗМІ
У столиці Туреччини сьогодні, 14 листопада, відбуваються не анонсовані переговори між російською та американською делегаціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
Відомо, що з російської сторони до Анкари прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.
Подробиці переговорів поки що не розголошуються.
Тим часом у Кремлі заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про переговори в Анкарі.
Як пише Reuters, офіційні особи Туреччини також відмовляються коментувати повідомлення про переговори Росії та США.
Нагадаємо, раніше в Державному департаменті США заявили, що чекають від Росії чітких сигналів щодо готовності до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні.
Крім того, повідомлялося, що Росія та США готуються протягом наступних тижнів зустрітися для обговорення поновлення інспекцій об'єктів атомної зброї в рамках нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).
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