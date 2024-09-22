Зусилля ЗСУ спрямовані на зрив ворожих планів наступу, - Генштаб

На фронті у неділю 22 вересня від початку доби і до вечора відбулося 121 бойове зіткнення. Більшість з них фіксується на Покровському, Курахівському та Куп'янському напрямках, але ворог також активізувався на Оріхівському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

У військовому командуванні у вечірньому зведенні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 22 вересня.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України спрямовують зусилля "на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу".

"Наші воїни завдають ворогу вагомих втрат, виснажуючи їхній бойовий потенціал", - йдеться у звіті військових.

Російські обстріли

Від початку поточної доби російські загарбники завдали один ракетний (2 ракети), 52 авіаційних удари (зокрема, окупанти застосували 71 КАБ) та 625 ударів дронами-камікадзе.

Крім того, противник здійснив понад 3900 обстрілів позицій українських захисників.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку загарбники 4 рази безуспішно штурмували позиції ЗСУ в районі Вовчанська, й біля нього наразі триває ще один бій.

"За наявною інформацією, за сьогодні противник на даному напрямку втратив понад 40 військовослужбовців вбитими та пораненими", - передали у Генштабі.

Крім того, воїни ЗСУ на цій ділянці фронту знищили протитанковий засіб ворога, дві одиниці автомобільної техніки та 37 безпілотників, також було пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи та автомобіль окупанта.

На Куп'янському напрямку ворог 14 разів атакував укріплення ЗСУ поблизу Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. Ще тривають 4 боєзіткнення у районах Петропавлівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку наразі ЗСУ відбивають 5 атак ворога поблизу Макіївки, Невського та Білогорівки на Лиманському напрямку. А 7 штурмових дій окупантів протягом дня було зупинено неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили спробу противника покращити тактичне положення поблизу Виїмки., й окупанти зазнали втрат. Ще один бій у цій локації триває, передали у Генштабі.

На Краматорському напрямку 7 спроб ворога просунутися вперед поблизу Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків завершились невдачею. Наразі ще тривають 2 бої.

На Торецькому напрямку окупанти 6 разів штурмували у районах Дачного, Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

"Активно діяла ворожа бомбардувальна та штурмова авіація. Продовжуються бойові дії у двох локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись у районах Неліпівки і Щербинівки", - йдеться у зведенні військових.

На Покровському напрямку російські окупанти інтенсивно атакують - тут ворог впродовж дня загалом здійснив 27 штурмових і наступальних дій.

У Генштабі зазначили, що найбільша активність ворога зберігається в районах Маринівки та Новоторецька. Наразі ще триває боєзіткнення поблизу Миролюбівки.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 163 окупанта. Знищено РСЗВ БМ-21 "Град", шість артилерійських систем, танк, БМП, два протитанкових засоби, п’ять автомобілів та три мотоцикли загарбників. Також пошкоджено 13 артилерійських систем, два танки, БМП та 12 автомобілів", - розповіли у військовому командуванні.

На Курахівському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися в районах н.п. Гірник, Цукурине, Желанне Друге, Катеринівка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку була відбита 1 атака противника, ще точаться 3 бої в районі Вугледару.

На Оріхівському напрямку фіксується активізація ворога, який за день здійснив 2 атаки неподалік Роботиного, та успіху противник не мав.

На Придніпровському напрямку ворожий штурм зазнав невдачі.

У Генштабі розповіли, що триває операція в Курській області. Там ворожа авіація продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території.

"На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 27 КАБ", - йдеться у звіті.

Також у військовому командуванні додали, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.