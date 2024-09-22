Усилия ВСУ направлены на срыв вражеских планов наступления - Генштаб

На фронте в воскресенье 22 сентября с начала суток и до вечера произошло 121 боевое столкновение. Большинство из них фиксируется на Покровском, Кураховском и Купянском направлениях, но враг также активизировался на Ореховском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В военном командовании в вечерней сводке рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 22 сентября.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины направляют усилия "на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления".

"Наши воины наносят врагу весомые потери, истощая их боевой потенциал", - говорится в отчете военных.

Российские обстрелы

С начала текущих суток российские захватчики нанесли один ракетный (2 ракеты), 52 авиационных удара (в частности, оккупанты применили 71 КАБ) и 625 ударов дронами-камикадзе.

Кроме того, противник совершил более 3900 обстрелов позиций украинских защитников.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении захватчики 4 раза безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районе Волчанска, и возле него продолжается еще один бой.

"По имеющейся информации, сегодня противник на данном направлении потерял более 40 военнослужащих убитыми и ранеными", - передали в Генштабе.

Кроме того, воины ВСУ на этом участке фронта уничтожили противотанковое средство врага, две единицы автомобильной техники и 37 беспилотников, также были повреждены танк, боевая бронированная машина, четыре артиллерийские системы и автомобиль оккупанта.

На Купянском направлении враг 14 раз атаковал укрепление ВСУ вблизи Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. Еще продолжаются 4 боестолкновения в районах Петропавловки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

На Лиманском направлении сейчас ВСУ отбивают 5 атак врага вблизи Макеевки, Невского и Белогоровки на Лиманском направлении. А 7 штурмовых действий оккупантов в течение дня были остановлены недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы.

На Северском направлении Силы обороны пресекли попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Выемки., и оккупанты понесли потери. Еще одно сражение в этой локации продолжается, передали в Генштабе.

На Краматорском направлении 7 попыток врага продвинуться вперед вблизи Калиновки, Клищиевки, Григорьевки и Ступочки завершились неудачей. Пока еще продолжаются 2 боя.

На Торецком направлении оккупанты 6 раз штурмовали в районах Дачного, Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

"Активно действовала вражеская бомбардировочная и штурмовая авиация. Продолжаются боевые действия в двух локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нелиповки и Щербиновки", - говорится в возведении военных.

На Покровском направлении российские оккупанты интенсивно атакуют - здесь враг в течение дня в целом совершил 27 штурмовых и наступательных действий.

В Генштабе отметили, что наибольшая активность врага сохраняется в районах Мариновки и Новоторецкого. Пока еще продолжается бой вблизи Миролюбовки.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 163 оккупантов. Уничтожены РСЗО БМ-21 "Град", шесть артиллерийских систем, танк, БМП, два противотанковых средства, пять автомобилей и три мотоцикла захватчиков. Также повреждены 13 артсистем, два танка, БМП и 12 автомобилей", - рассказали в военном командовании.

На Кураховском направлении произошло 11 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться в районах н.п. Горняк, Цукурино, Желанное Второе, Екатериновка и Константиновка.

На Времивском направлении была отбита 1 атака противника, еще ведутся 3 боя в районе Угледара.

На Ореховском направлении фиксируется активизация врага, который за день совершил 2 атаки недалеко от Работино, и успеха противник не имел.

На Приднепровском направлении вражеский штурм потерпел неудачу.

В Генштабе рассказали, что идет операция в Курской области Там вражеская авиация продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории.

"В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 27 КАБ", - говорится в отчете.

Также в военном командовании добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.