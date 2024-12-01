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Зурабішвілі заявила про провокацію з "грузинськими бійцями з України"

Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі попередила протестувальників про можливу провокацію з нібито грузинськими бійцями з України. За її словами, такі вкиди спрямовані проти протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на interpressnews.ge.

На брифінгу Зурабішвілі заявила, що на протестах перебувають представники Служби державної безпеки (СДБ), з ними треба поводитися обережно, треба убезпечитися від провокацій та створити фонд для покриття штрафів.

"Я не можу вас цьому навчити, але можу попередити, що отримала кілька повідомлень у різних формах, нібито грузинські військові з України готуються чи прибули, щоб включитися як військові до цього протесту. Це пряма провокація, такого не відбувається, не вірте, це спрямовано проти протесту. Це те, що найбільше непокоїть правлячу партію", - звернулася вона до протестувальників.

Зазначимо, раніше командири низки грузинських підрозділів, які воюють на боці України, заявили, що хочуть повернутися та взяти участь у протестах. Рішення підтримали керівники "Кавказького легіону", "Тбілісі" та "Чорного орла". При цьому військові наголошували, що "ждуть сигналу" від президента.

 

Нагадаємо, протести в Грузії продовжуються четвертий день поспіль. З новою силою вони розпочалися після відмови правлячої партії "Грузинська мрія" від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.

Акції протесту відбуваються у Тбілісі та інших містах. У столиці біля урядових будівель, напередодні там знову з'явилися барикади, а силовики розігнали демонстрантів.

Сьогодні тисячі людей знову підійшли до парламенту. Повідомлялося, що силовики розгорнули водомети.

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Грузія