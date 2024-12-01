Зурабишвили заявила о провокации с "грузинскими бойцами из Украины"

На брифинге Зурабишвили заявила, что на протестах находятся представители Службы государственной безопасности (СГБ), с ними нужно вести себя осторожно, нужно обезопаситься от провокаций и создать фонд для покрытия штрафов.

"Я не могу вас этому научить, но могу предупредить, что получила несколько сообщений в разных формах, якобы грузинские военные из Украины готовятся или прибыли, чтобы включиться в качестве военных в этот протест. Это прямая провокация, такого не происходит, не верьте, это направлено против протеста. Это то, что больше всего беспокоит правящую партию", - обратилась она к протестующим.

Отметим, ранее командиры ряда грузинских подразделений, которые воюют на стороне Украины, заявили, что хотят вернуться и принять участие в протестах. Решение поддержали руководители "Кавказского легиона", "Тбилиси" и "Черного орла". При этому военные подчеркивали, что "ждут сигнала" от президента.