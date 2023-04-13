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Зурабішвілі поскаржилась на грузинський уряд, який не пустив її в Страсбург

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Грузія, Четвер 13 квітня 2023 21:45
Зурабішвілі поскаржилась на грузинський уряд, який не пустив її в Страсбург Фото: президентка Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасовувала свій візит до Страсбургу через те, що грузинський уряд не дав їй дозвіл на це.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSGEORGIA.

Зарубішвілі мала відправитись з візитом у Страсбург 18 квітня і виступити там в Європарламенті. Вона заявила, що скасовування поїздки пов'язана з відмовою у цьому уряду Грузії.

Зауважимо, що грузинський парламент відмовився пояснювати таке своє рішення.

Оновлено 22:20.

Грузинській уряд заявляє, що подібна інформація є "штучною та неправдивою".

"Усну згоду з боку уряду Грузії щодо запланованого візиту до Страсбурга президент отримала на початку березня, під час свого візиту до США. Робочий процес та уточнення технічних деталей йшов між адміністрацією уряду та адміністрацією президента. Останній уточнений лист адміністрації президента на адресу адміністрації уряду надійшов учора, 12 квітня, а наступного дня, 13 квітня, йому було надіслано письмову згоду на робочий візит до Французької Республіки, м. Страсбург, 17-19 квітня", - сказано в повідомленні.

Вони також заявляють, що президентові Грузії було надіслано письмову згоду на робочий візит до Великобританії та Сполученого Королівства Північної Ірландії.

Нагадаємо, що останній час уряд Грузії та Зарубішвілі мають певний конфлікт, викликаний протестами громадян після закону про іноагентів. Тоді лідер Грузії підтримала своїх громадян.

Нагадаємо, 24 березня під час виступу прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі у парламенті виникли суперечки між депутатами, які ледь не дійшли до сутички.

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