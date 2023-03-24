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В парламенті Грузії депутати влаштували розбірки під час виступу прем'єра

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Грузія, П'ятниця 24 березня 2023 18:03
В парламенті Грузії депутати влаштували розбірки під час виступу прем'єра Фото: в парламенті Грузії під час виступу прем'єра виникла суперечка (parliament ge)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 березня, в парламенті Грузії під час виступу прем'єр-міністра Іраклі Гарібашвілі виникла суперечка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузия-Online".

Перепалка почалась після слів прем'єр-міністра щодо депутата Губаза Санікідзе. Наприкінці заключної промови Гарібашвілі звернувся до Санікідзе та назвав його "зрадником" та "продажним", а також заявив, що Санікідзе"продався" за 100 тисяч доларів.

На це з боку Санікідзе пішов мат на адресу прем'єр-міністра.

В цей час депутати від більшості вступили до словесної суперечки із Санікідзе, звертаючись до нього з непристойними словами, називаючи його "негідником", "подонком" та "мавпою".

Депутати здійснили спробу фізичного протистояння, але не змогли цього зробити через втручання приставів.

Нагадаємо, на початку місяця грузинські депутати влаштували бійку через обговорення антиєвропейського документу.

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