Зурабішвілі назвала розширення ЄС екзистенційним питанням для Грузії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Грузия Online ".

"Для нас розширення Європейського союзу - екзистенційне питання. Це не процедурне питання або питання переваги. Вибору не існує. Розширення також є екзистенційним питанням для ЄС", - сказала Зурабішвілі на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами президента Грузії, сьогодні Росія не лише веде війну в Україні, а й погрожує європейським країнам кібератаками, гібридною війною, а також хоче розпочати супутникову війну, яка поставить під загрозу зв'язок і логістику європейських країн.

"Нам потрібно зробити більше всередині країни, я говорю про Грузію, щоб прискорити реформи, але ніщо не змінить того факту, що в усіх нас немає альтернативи, окрім як стояти разом, бути єдиними, бути демократичнішими та протистояти разом альянсу автократії, який живить тероризм, кібератаки - усі загрози, які походять з одного напрямку", - додала вона.

Вступ Грузії в ЄС

Нагадаємо, в листопаді минулого року Єврокомісія повідомила, що Грузії нададуть статус кандидата на вступ до ЄС, але за певних умов.

Проте грузинський президент Саломе Зурабішвілі виразила впевненість в тому, що Грузія, Україна і Молдова стануть членами Європейського союзу одночасно.

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