ua en ru
Вс, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зурабишвили назвала расширение ЕС экзистенциальным вопросом для Грузии

Мюнхен, Воскресенье 18 февраля 2024 19:19
UA EN RU
Зурабишвили назвала расширение ЕС экзистенциальным вопросом для Грузии Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала расширение Европейского союза экзистенциальным вопросом для Тбилиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

"Для нас расширение Европейского союза - экзистенциальный вопрос. Это не процедурный вопрос или вопрос предпочтения. Выбора не существует. Расширение также является экзистенциальным вопросом для ЕС", - сказала Зурабишвили на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам президента Грузии, сегодня Россия не только ведет войну в Украине, но и угрожает европейским странам кибератаками, гибридной войной, а также хочет начать спутниковую войну, которая поставит под угрозу связь и логистику европейских стран.

"Нам нужно сделать больше внутри страны, я говорю о Грузии, чтобы ускорить реформы, но ничто не изменит того факта, что у всех нас нет альтернативы, кроме как стоять вместе, быть едиными, быть более демократичными и противостоять вместе альянсу автократии, который питает терроризм, кибератаки - все угрозы, которые происходят с одного направления", - добавила она.

Вступление Грузии в ЕС

Напомним, в ноябре прошлого года Еврокомиссия сообщила, что Грузии предоставит статус кандидата на вступление в ЕС, но при определенных условиях.

Однако грузинский президент Саломе Зурабишвили выразила уверенность в том, что Грузия, Украина и Молдова станут членами Европейского союза одновременно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Грузия
NEWS
Российские захватчики расстреляли двух украинских пленных
Российские захватчики расстреляли двух украинских пленных
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте