Зупинка заводів через обстріли: чи загрожує Україні дефіцит олії
Попри російські атаки на харчову промисловість, внутрішній ринок України повністю забезпечений олією, а експорт продукції продовжується у звичних обсягах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінагрополітики.
Через ворожі обстріли робота окремих олійно-екстракційних підприємств тимчасово зупинена задля дотримання безпеки та відновлення пошкоджених потужностей.
Водночас у міністерстві наголошують: ситуація повністю контрольована, а ризиків для внутрішніх споживачів немає.
"Внутрішній ринок України повністю забезпечений олією, а наявних в Україні потужностей достатньо для переробки всього врожаю. Тому підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає", - наголосив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Попри складні умови, українська олійно-жирова галузь продовжує виконувати свої зовнішньоекономічні зобов’язання. Зокрема, у період з 1 по 15 листопада українські виробники відправили за кордон 230 тисяч тонн продукції.
Міністерство спільно з профільними асоціаціями та бізнесом постійно моніторить ситуацію, оцінює наслідки атак та допомагає підприємствам зберігати стабільну роботу.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок пожежі було знищено частину продукції та обладнання компанії "Королівський смак".
Крім того, напередодні російські війська протягом усього дня били по Дніпру. Під атакою опинився і завод "Олейна", що належить американській компанії.