Несмотря на российские атаки на пищевую промышленность, внутренний рынок Украины полностью обеспечен растительным маслом, а экспорт продукции продолжается в привычных объемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики .

Из-за вражеских обстрелов работа отдельных маслоэкстракционных предприятий временно приостановлена для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных мощностей.

В то же время в министерстве подчеркивают: ситуация полностью контролируемая, а рисков для внутренних потребителей нет.

"Внутренний рынок Украины полностью обеспечен маслом, а имеющихся в Украине мощностей достаточно для переработки всего урожая. Поэтому оснований для беспокойства по поводу обеспечения внутреннего рынка нет", - подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Несмотря на сложные условия, украинская масложировая отрасль продолжает выполнять свои внешнеэкономические обязательства. В частности, в период с 1 по 15 ноября украинские производители отправили за границу 230 тысяч тонн продукции.

Министерство совместно с профильными ассоциациями и бизнесом постоянно мониторит ситуацию, оценивает последствия атак и помогает предприятиям сохранять стабильную работу.