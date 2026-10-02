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Зупинка металургії може коштувати Україні 6,5 млрд доларів: оцінка аналітиків

16:28 02.10.2026 Пт
3 хв
aimg Юлія Бойко
Зупинка металургійних заводів вдарить по експорту України (фото: GettyImages)

Зупинка українських металургійних підприємств після серії ракетних атак РФ може призвести до втрати близько 5 млрд доларів експортної виручки. Ще близько 1,5 млрд доларів може бути додатково витрачено на імпорт сталевої продукції для заміщення внутрішнього виробництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані профільного порталу GMK Center.

Обсяги падіння виробництва сталі

За прогнозом аналітиків, якщо безпекова ситуація не покращиться, частина металургійних підприємств може не повернутися до роботи.

У такому разі виробництво сталі в Україні за підсумками 2026 року може залишитися близьким до рівня перших восьми місяців - це близько 4,3 млн тонн, або падіння на 39% порівняно з попереднім роком.

У 2027 році, за негативним сценарієм GMK Center, Україна ризикує взагалі не виробити жодної тонни сталі.

Проблеми металургії вдарять і по гірничорудному сектору. Через скорочення внутрішнього споживання та втрату можливостей морського експорту виробництво залізорудної продукції у 2026 році може впасти на 37%, а у 2027-му – ще на 55%.

У GMK Center очікують, що з вересня 2026 року гірничорудні підприємства, за прийнятної безпекової ситуації, зможуть працювати переважно під експорт до країн Європи, орієнтовно на рівні 1 млн тонн на місяць.

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Це означає високий ризик зупинки частини діючих потужностей і відсутність перспектив для запуску підприємств, які вже перебувають у простої.

Скільки Україна може втратити до 2027 року

За даними порталу, найбільший удар припаде на зовнішню торгівлю. Через втрату виробництва чавуну та сталі виручка від експорту металургійної продукції у 2026 році може скоротитися на 2,5 млрд доларів. Ще близько 2,5 млрд доларів Україна може втратити у 2027 році. Загалом йдеться про 5 млрд доларів втраченої експортної виручки за два роки.

Окремо виникне потреба заміщати українську сталь імпортом. За оцінкою GMK Center, у 2027 році додаткові витрати на імпорт сталевої продукції можуть сягнути 1,5 млрд доларів порівняно з рівнем 2025 року.

Таким чином, загальний негативний вплив зупинки металургії на торговельний баланс України у 2027 році може становити близько 6,5 млрд доларів порівняно з 2025 роком.

Тривала зупинка заводів створює ще один ризик: чим довше підприємства не працюють, тим складніше і дорожче буде їх відновити.

Без власної металургії під загрозою опиняються і майбутні програми відбудови, оскільки Україні доведеться більше залежати від імпортної сталі для інфраструктурних проєктів.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму понад 200 млрд грн, або 6,2 млрд доларів. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

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