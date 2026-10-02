Остановка металлургии может стоить Украине 6,5 млрд долларов: оценка аналитиков

Объемы падения производства стали

По прогнозу аналитиков, если ситуация не улучшится, часть металлургических предприятий может не вернуться к работе.

В таком случае производство стали в Украине по итогам 2026 года может остаться близким к уровню первых восьми месяцев – это около 4,3 млн тонн, или падение на 39% по сравнению с предыдущим годом.

В 2027 году, по негативному сценарию GMK Center, Украина рискует вообще не произвести ни одной тонны стали.

Проблемы металлургии ударят и по горнорудному сектору. Из-за сокращения внутреннего потребления и утраты возможностей морского экспорта производство железорудной продукции в 2026 году может упасть на 37%, а в 2027 - еще на 55%.

В GMK Center ожидают, что с сентября 2026 года горнорудные предприятия, при приемлемой ситуации безопасности, смогут работать преимущественно под экспорт в страны Европы, ориентировочно на уровне 1 млн тонн в месяц.

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Это означает высокий риск остановки части действующих мощностей и отсутствие перспектив для запуска уже находящихся в простое предприятий.

Сколько Украина может потерять до 2027 года

По данным портала, самый большой удар придется на внешнюю торговлю. Из-за потери производства чугуна и стали выручка от экспорта металлургической продукции в 2026 году может сократиться на 2,5 млрд. долларов. Еще около 2,5 млрд. долларов Украина может потерять в 2027 году. В общей сложности речь идет о 5 млрд долларов потерянной экспортной выручки за два года.

Отдельно возникнет необходимость замещать украинскую сталь импортом. По оценке GMK Center, в 2027 году дополнительные расходы на импорт стальной продукции могут составить 1,5 млрд долларов по сравнению с уровнем 2025 года.

Таким образом, общее негативное влияние остановки металлургии на торговый баланс Украины в 2027 году может составить около 6,5 млрд долларов по сравнению с 2025 годом.

Длительная остановка заводов создает еще один риск: чем дольше предприятия не работают, тем сложнее и дороже их будет восстановить.

Без своей металлургии под угрозой оказываются и будущие программы восстановления, поскольку Украине придется больше зависеть от импортной стали для инфраструктурных проектов.