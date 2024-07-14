Чи випишуть штраф за зупинку авто тривалістю менше 5 хвилин: пояснення юриста

Правила ПДР визначають, що зупинка транспортного засобу у неналежному місці має тривати не більше 5 хвилин, інакше водію загрожує штраф за порушення правил.

РБК-Україна розпитало юриста Вадима Володарського про те, чи на практиці дійсно тривалість зупинки впливає на те, чи випишуть штраф.

Що кажуть правила ПДР

Правила дорожнього руху чітко розмежовують поняття зупинки та стоянки. Перше - це тимчасове припинення руху транспортного засобу для посадки чи висадки пасажирів, або ж завантаження чи вивантаження чогось. Стоянка - це залишення авто на тривалий час, без виконання зазначених операцій.

"На практиці мені вже дуже багато років не доводилося стикатися зі штрафами саме за порушення заборони стоянки із фіксацією часу. Як правило, штрафують там, де заборонено взагалі зупинку. І знаків заборони саме зупинки, а не стоянки, у нас абсолютна більшість", - пояснює юрист.

Зокрема, на те, чи випишуть штраф, впливатиме також, чи дана зона дороги була маркована відповідним знаком про заборону зупинки.

Знак, що забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, зображається у вигляді перекресленого навхрест синього круга із червоною облямівкою. Під цим знаком тільки таксі можуть здійснювати посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).

Зона дії цього знаку поширюється на ту смугу, де вона встановлена. Якщо нема додаткових табличок, які вказують на зону дії, це означає, обмежується зупинка до найближчого перехрестя. Також, це означає, що на цих ділянках також заборонена стоянка.

У яких місцях не дозволена стоянка:

залізничні колії та переїзди, трамвайні колії

мости, естакади, тунелі та подібні дорожні споруди

10 м з обох сторін до пішоходів, крім випадків надання переваги

за 10 м до і після перехресть

навпроти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга

Які штрафи за зупинку і стоянку у недозволеному місці

Стаття 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, що зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що призначені для водіїв з інвалідністю тягнуть за собою накладення штрафу від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020-1700 грн).

Якщо місця призначені для паркування електротранспорту, тоді виписують штраф у розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн).

Додамо, що ці місця для паркування повинні мати відповідні знаки або ж дорожнє маркування.