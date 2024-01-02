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Зупинив Рауля і "Реал". Шовковський отримав яскраве привітання від УЄФА: відео

Київ, Вівторок 02 січня 2024 16:36
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Зупинив Рауля і "Реал". Шовковський отримав яскраве привітання від УЄФА: відео Фото: Олександр Шовковський провів усю кар'єру в "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) видовищним хайлайтом привітав головного тренера київського "Динамо" Олександра Шовковського з днем народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.

Керманич "біло-синіх" відсвяткував 49-річчя. УЄФА привітав українця з днем народження згадкою про виступ голкіпера в Лізі чемпіонів 1999/2000.

Шовковський вийшов в основі "Динамо" на матч другого групового етапу проти мадридського "Реала". У середині першої половини він врятував киян від другого пропущеного м'яча, ефектно парирувавши удар нападника Рауля з 11-метрової позначки. Зрештою, матч завершився внічию 2:2.

Загалом Шовковский-футболіст провів 77 матчів у Лізі чемпіонів, у яких пропустив 116 м'ячів. Залишив ворота сухими українець у 16-ти поєдинках. Найбільше досягнення в турнірі – півфінал сезону 1998/99.

Хто такий Олександр Шовковський

Корінний киянин, вихованець "Динамо". Усю ігрову кар'єру провів у складі "біло-синіх", заголом відігравши 24 сезони за столичний гранд.

У складі "Динамо" провів 635 офіційних матчів. Шовковський здобув із киянами 14 чемпіонських титулів, 11 Кубків України та 6 Суперкубків країни. Разом із "біло-синіми" дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99 і тоді ж був номінований на "Золотий м'яч".

У збірній України дебютував у 19 років. Загалом у 1994-2012 рр. провів за "синьо-жовтих" 92 матчі (46 – без пропущених м'ячів). Був основним голкіпером на ЧС-2006, де встановив унікальне досягнення в 1/8 фіналу – не пропустив жодного пенальті в післяматчевій серії зі Швейцарією.

У квітні-червні та листопаді-грудні торік був в. о. керманича "Динамо". Після останнього поєдинку осінньої частини сезону став головним тренером команди на постійній основі.

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