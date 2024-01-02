Остановил Рауля и "Реал". Шовковский получил яркое поздравление от УЕФА: видео
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зрелищным хайлайтом поздравил главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского с днем рождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.
Наставник "бело-синих" отпраздновал 49-летие. УЕФА поздравил украинца с днем рождения упоминанием выступления голкипера в Лиге чемпионов 1999/2000.
Шовковский вышел в основе "Динамо" на матч второго группового этапа против мадридского "Реала". В середине первой половины он спас киевлян от второго пропущенного мяча, эффектно парировав удар нападающего Рауля с 11-метровой отметки. В конце концов матч завершился вничью 2:2.
В общей сложности Шовковский-футболист провел 77 матчей в Лиге чемпионов, в которых пропустил 116 мячей. Оставил ворота сухими украинец в 16-ти поединках. Самое большое достижение в турнире – полуфинал сезона 1998/99.
Александру Шовковскому - 49!— УЕФА (@UEFAcom_ru) January 2, 2024
2000
Рауль#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/KTMU10MZQQ
Кто такой Александр Шовковский
Коренной киевлянин, воспитанник "Динамо". Всю игровую карьеру провел в составе "бело-синих", в общей сложности отыграв 24 сезона за столичный гранд.
В составе "Динамо" провел 635 официальных матчей. Шовковский завоевал с киевлянами 14 чемпионских титулов, 11 Кубков Украины и 6 Суперкубков страны. Вместе с "бело-синими" дошел до полуфинала Лиги чемпионов 1998/99 и тогда же был номинирован на "Золотой мяч".
В сборной Украины дебютировал в 19 лет. Всего в 1994-2012 гг. провел за "сине-желтых" 92 матча (46 – без пропущенных мячей). Являлся основным голкипером на ЧМ-2006, где установил уникальное достижение в 1/8 финала – не пропустил ни одного пенальти в послематчевой серии со Швейцарией.
В апреле-июне и ноябре-декабре прошлого года был и. о. наставника "Динамо". После последнего поединка осенней части сезона стал главным тренером команды на постоянной основе.
Напомним, накануне составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.
К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.