Зупинити Путіна в Україні: Байден назвав завдання останніх місяців на посаді президента

Президент США Джо Байден пріоритетами своєї роботи останніх шістьох місяців на посаді назвав завершення війни у Секторі Газа та припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію звернення до нації на сторінці глави Білого дому в соцмережі Х.
Президент озвучив свої пріоритети у царині міжнародної політики, серед них: робота над припиненням війни у Секторі Газа і зупинка російського диктатора Володимира Путіна в Україні.
"Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну. Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який захопив Україну", - сказав Байден.
Глава Білого дому також пообіцяв "зберегти НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію".
Днями президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з запланованих на 5 листопада виборів президента країни.
В якості заміни своєї кандидатури від демократів, він запропонував чинного віце-президента Камалу Гарріс.
Низка членів Республіканської партії закликали Байдена негайно піти у відставку, але в Білому домі відкинули таку ймовірність.
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