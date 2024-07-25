Остановить Путина в Украине: Байден назвал задачи последних месяцев на посту президента

Президент озвучил свои приоритеты в области международной политики, среди них: работа над прекращением войны в Секторе Газа и остановка российского диктатора Владимира Путина в Украине.

"Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы закончить войну в Газе. Вернуть домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток и закончить эту войну. Мы продолжим сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина, который захватил Украину", - сказал Байден.

Глава Белого дома также пообещал "сохранить НАТО более сильным, мощным и более сплоченным, чем когда-либо за всю нашу историю".