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Остановить Путина в Украине: Байден назвал задачи последних месяцев на посту президента

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Джо Байден приоритетами своей работы последних шести месяцев на посту назвал завершение войны в Секторе Газа и прекращение войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию обращения к нации на странице главы Белого дома в соцсети Х.

Президент озвучил свои приоритеты в области международной политики, среди них: работа над прекращением войны в Секторе Газа и остановка российского диктатора Владимира Путина в Украине.

"Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы закончить войну в Газе. Вернуть домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток и закончить эту войну. Мы продолжим сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина, который захватил Украину", - сказал Байден. 

Глава Белого дома также пообещал "сохранить НАТО более сильным, мощным и более сплоченным, чем когда-либо за всю нашу историю".

Снятие Байдена с избирательной гонки

На днях президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с запланированных на 5 ноября выборов президента страны.

В качестве замены своей кандидатуры от демократов, он предложил действующего вице-президента Камалу Харрис.

Ряд членов Республиканской партии призвали Байдена немедленно уйти в отставку, но в Белом доме отвергли такую вероятность.

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Джозеф Байден