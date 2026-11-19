Під час виступу на саміті АТЕС, який проходить у Китаї, очільник австралійського уряду звернувся безпосередньо до кремлівського диктатора.

"Я прямо заявляю президенту Путіну. Зупиніть війну. Зупиніть її негайно", - сказав Албанізі.

У виданні підкреслили, що така жорстка риторика є досить сміливим кроком з боку австралійського прем'єра, який зазвичай більш обережний у заявах.

Албанізі чітко наголосив, що наразі існують дві причини серйозних проблем у глобальній торгівлі - війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

За словами прем'єра Австралії, ситуація на Близькому Сході безпосередньо вплинула на глобальну інфляцію, через що вартість життя стрімко зростає фактично в усіх країнах світу. Такий самий ефект має і війна в Україні.