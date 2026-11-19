Сі Цзіньпін закликав повністю заборонити і знищити ядерну зброю
Ядерна зброя має бути повністю заборонена і знищена, а держави мають зробити все можливе, щоб запобігти ядерній війні.
Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Він закликав до всеосяжної заборони та повної ліквідації ядерної зброї, назвавши її "мечем Дамокла", що висить над людством.
"Ядерну війну не можна розвʼязувати і її неможливо виграти", - підкреслив Сі Цзіньпін.
Він закликав три великі держави зробити все можливе, щоб запобігти ядерній війні, дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність.
Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, у Китаї стартувала тристороння зустріч Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і російського диктатора.
Перед цим Трамп окремо говорив із Путіним близько 40 хвилин, а зі Сі Цзіньпіном - близько години.
Зазначимо, лідери трьох країн вже зробили перші заяви, і частина них стосується війни в Україні. Раніше Трамп пропонував обговорити Україну на тристоронньому саміті.