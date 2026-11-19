Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвал российского диктатора немедленно прекратить войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во время выступления на проходящем в Китае саммите АТЭС глава австралийского правительства обратился непосредственно к кремлевскому диктатору.
"Я прямо заявляю президенту Путину. Остановите войну. Остановите ее немедленно", - сказал Албанизи.
В издании подчеркнули, что такая жесткая риторика является довольно смелым шагом со стороны австралийского премьера, который обычно более осторожный в заявлениях.
Албанизи четко подчеркнул, что в настоящее время существуют две причины серьезных проблем в глобальной торговле - война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.
По словам премьера Австралии, ситуация на Ближнем Востоке непосредственно повлияла на глобальную инфляцию, из-за чего стоимость жизни стремительно растет фактически во всех странах мира. Такой же эффект имеет и война в Украине.
Напомним, сегодня, 19 ноября, в Китае началась трехсторонняя встреча с участием лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора.
Отметим, что лидеры трех стран уже выступили с первыми заявлениями, часть которых касается войны в Украине.
Кроме того, Си Цзиньпин призвал к всеобъемлющему запрету и полной ликвидации ядерного оружия, назвав его "мечом Дамокла", который висит над человечеством.