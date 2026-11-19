Во время выступления на проходящем в Китае саммите АТЭС глава австралийского правительства обратился непосредственно к кремлевскому диктатору.

"Я прямо заявляю президенту Путину. Остановите войну. Остановите ее немедленно", - сказал Албанизи.

В издании подчеркнули, что такая жесткая риторика является довольно смелым шагом со стороны австралийского премьера, который обычно более осторожный в заявлениях.

Албанизи четко подчеркнул, что в настоящее время существуют две причины серьезных проблем в глобальной торговле - война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

По словам премьера Австралии, ситуация на Ближнем Востоке непосредственно повлияла на глобальную инфляцию, из-за чего стоимость жизни стремительно растет фактически во всех странах мира. Такой же эффект имеет и война в Украине.