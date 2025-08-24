Зухвала схема обходу санкцій: у Литві затримали 11 постачальників для РФ

За даними слідства, йдеться про складну тіньову схему, яку розробила компанія з Каунаса. Кримінальна служба Митного департаменту Литви повідомила про затримання 11 осіб, підозрюваних у причетності до схеми постачання обладнання до Росії в обхід міжнародних санкцій.

Було встановлено, що формально замовником та отримувачем продукції виступала фірма з Португалії, однак насправді обладнання транспортували до Болгарії, звідки воно мало потрапити до Туреччини, а далі – в Росію.

Йдеться про установки для очищення води, виготовлені з компонентів, вироблених у ЄС та Китаї. Це обладнання призначалося для підприємств російської нафтової промисловості. Як зазначають у відомстві, каунаська компанія мала тісні та постійні ділові зв’язки з підприємствами, що працюють у Росії, й брала участь у проектах, пов’язаних із однією з найшвидше зростаючих нафтохімічних груп світу.

У результаті обшуків у компанії було вилучено кілька тонн обладнання на суму близько 2 мільйонів євро. Також затримали два вантажні автомобілі з цим обладнанням – один у Каунасі, інший дорогою до литовсько-польського кордону. Третю партію вантажу вдалося зупинити в Болгарії.

Серед затриманих – керівники компанії та водії, громадяни Молдови й Болгарії. Після допитів усіх підозрюваних відпустили, двом із них обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Операція проводилася у співпраці з правоохоронними органами Португалії та Болгарії за координації Eurojust та Europol. Паралельні обшуки відбулися в Португалії – у фіктивної компанії-отримувача обладнання, а також у Болгарії – на вантажному терміналі, де зберігалася продукція з Каунаса.

Досудове розслідування за фактом порушення міжнародних санкцій продовжує Каунаська окружна прокуратура.