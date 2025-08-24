ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зухвала схема обходу санкцій: у Литві затримали 11 постачальників для РФ

Литва, Неділя 24 серпня 2025 02:50
UA EN RU
Зухвала схема обходу санкцій: у Литві затримали 11 постачальників для РФ Ілюстративне фото: санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Литві затримали 11 осіб, причетних до схеми постачання обладнання в Росію попри санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримінальну службу Митного департаменту Литви, пише Euronews.

За даними слідства, йдеться про складну тіньову схему, яку розробила компанія з Каунаса. Кримінальна служба Митного департаменту Литви повідомила про затримання 11 осіб, підозрюваних у причетності до схеми постачання обладнання до Росії в обхід міжнародних санкцій.

Було встановлено, що формально замовником та отримувачем продукції виступала фірма з Португалії, однак насправді обладнання транспортували до Болгарії, звідки воно мало потрапити до Туреччини, а далі – в Росію.

Йдеться про установки для очищення води, виготовлені з компонентів, вироблених у ЄС та Китаї. Це обладнання призначалося для підприємств російської нафтової промисловості. Як зазначають у відомстві, каунаська компанія мала тісні та постійні ділові зв’язки з підприємствами, що працюють у Росії, й брала участь у проектах, пов’язаних із однією з найшвидше зростаючих нафтохімічних груп світу.

У результаті обшуків у компанії було вилучено кілька тонн обладнання на суму близько 2 мільйонів євро. Також затримали два вантажні автомобілі з цим обладнанням – один у Каунасі, інший дорогою до литовсько-польського кордону. Третю партію вантажу вдалося зупинити в Болгарії.

Серед затриманих – керівники компанії та водії, громадяни Молдови й Болгарії. Після допитів усіх підозрюваних відпустили, двом із них обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Операція проводилася у співпраці з правоохоронними органами Португалії та Болгарії за координації Eurojust та Europol. Паралельні обшуки відбулися в Португалії – у фіктивної компанії-отримувача обладнання, а також у Болгарії – на вантажному терміналі, де зберігалася продукція з Каунаса.

Досудове розслідування за фактом порушення міжнародних санкцій продовжує Каунаська окружна прокуратура.

Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкції проти Росії в разі провалу переговорів щодо війни в Україні.

При цьому сенат США готовий надати президенту США Дональду Трампу всі важелі для економічного тиску на Росію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Литва Санкції проти Росії
Новини
Мерц про мир для України: ми подолали лише 200 метрів на шляху в 10 км
Мерц про мир для України: ми подолали лише 200 метрів на шляху в 10 км
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"