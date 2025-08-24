Дерзкая схема обхода санкций: в Литве задержали 11 поставщиков для РФ

В Литве задержали 11 человек, причастных к схеме поставки оборудования в Россию несмотря на санкции.

По данным следствия, речь идет о сложной теневой схеме, которую разработала компания из Каунаса. Уголовная служба Таможенного департамента Литвы сообщила о задержании 11 человек, подозреваемых в причастности к схеме поставки оборудования в Россию в обход международных санкций.

Было установлено, что формально заказчиком и получателем продукции выступала фирма из Португалии, однако на самом деле оборудование транспортировали в Болгарию, откуда оно должно было попасть в Турцию, а дальше - в Россию.

Речь идет об установках для очистки воды, изготовленные из компонентов, произведенных в ЕС и Китае. Это оборудование предназначалось для предприятий российской нефтяной промышленности. Как отмечают в ведомстве, каунасская компания имела тесные и постоянные деловые связи с предприятиями, работающими в России, и участвовала в проектах, связанных с одной из самых быстрорастущих нефтехимических групп мира.

В результате обысков у компании было изъято несколько тонн оборудования на сумму около 2 миллионов евро. Также задержали два грузовых автомобиля с этим оборудованием - один в Каунасе, другой по дороге к литовско-польской границе. Третью партию груза удалось остановить в Болгарии.

Среди задержанных - руководители компании и водители, граждане Молдовы и Болгарии. После допросов всех подозреваемых отпустили, двум из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Операция проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами Португалии и Болгарии при координации Eurojust и Europol. Параллельные обыски прошли в Португалии - у фиктивной компании-получателя оборудования, а также в Болгарии - на грузовом терминале, где хранилась продукция из Каунаса.

Досудебное расследование по факту нарушения международных санкций продолжает Каунасская окружная прокуратура.