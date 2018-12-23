Зубко розповів, де на виборах в ОТГ явка була найвищою

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Віце-прем'єр також розповів, яка була явка в ОТГ, де вибори проходять уперше

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко поінформував, що Житомирська область стала лідером за кількістю виборців, які взяли участь у перших виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Зубка.

Віце-прем'єр також озвучив і явку в ОТГ, де вибори проходять уперше.

"Станом на 19.00 явка по Україні на перші вибори в ОТГ найвища у громадах Житомирщині. У 6 ОТГ, де проходять перші вибори, явка: Гришковецька селищна ОТГ Бердичівського р-ну - 52,56%, Швайківська сільська ОТГ Бердичівського р-ну - 59,53%, Райгородоцька сільська ОТГ Бердичівського р-ну - 57,89%, Вчорайшенська сільська ОТГ Ружинського р-ну - 56%, Чуднівська міська ОТГ Чуднівського р-ну - 48,88%, Вільшанська сільська ОТГ Чуднівського р-ну - 46,2%", - зазначив урядовець.

Нагадаємо, у неділю, 23 грудня 2018 року, в 78 об'єднаних територіальних громадах в 13 областях України пройшли перші вибори депутатів і голів ОТО.

Як писало РБК-Україна, громадський порядок під час виборів в об'єднаних територіальних громадах в Київській області забезпечували близько 130 правоохоронців.

Додамо, через введення воєнного стану в Україні місцеві вибори не будуть проводитися в 10 областях, де він діє.