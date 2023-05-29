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"Зубы дракона" под белорусским Гомелем протянулись на два километра (спутниковые снимки)

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Беларусь, Понедельник 29 мая 2023 17:55
"Зубы дракона" под белорусским Гомелем протянулись на два километра (спутниковые снимки) Фото: "зубы дракона" под белорусским Гомелем протянулись на два километра (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Под Гомелем в Беларуси, в 20 километрах от границы с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона", которую уже прозвали "Линия Хренина". Ее длина достигает двух километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Радио Свобода опубликовала новые спутниковые снимки линии "зубов дракона" под Гомелем, сделанные компанией Planet Labs 25 мая.

Исходя из снимков, становится ясно, что длина "Линии Хренина" составляет около двух километров (400 метров в западной части и 1600 метров в восточной).

Севернее Гомеля, ближе к селу Калинина, можно заметить также окопы и рвы.

&quot;Зубы дракона&quot; под белорусским Гомелем протянулись на два километра (спутниковые снимки)&quot;Зубы дракона&quot; под белорусским Гомелем протянулись на два километра (спутниковые снимки)Фото: линия "зубов дракона" к западу от трассы М8, ведущей от Гомеля к границе с Украиной (Радио Свобода)

&quot;Зубы дракона&quot; под белорусским Гомелем протянулись на два километра (спутниковые снимки)Фото: линия "зубов дракона" к востоку от трассы М8, ведущей от Гомеля к границе с Украиной (Радио Свобода)

&quot;Зубы дракона&quot; под белорусским Гомелем протянулись на два километра (спутниковые снимки)Фото: окопы на рвы возле села Калинина (Радио Свобода)

"Зубы дракона" в Беларуси

Несмотря на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "фейком" контрнаступление украинских войск, он все же решил построить фортификационные сооружения возле украинской границы.

Недавно стало известно, что в 10 километрах от Гомеля по направлению к границе с Украиной появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона". Кроме того, сообщалось, что совсем рядом с зубами продолжаются строительные работы по сооружению, вероятно, фортификационных сооружений.

Позже в сети появилось видео, на котором видны эти укрепления.

Как отмечает мониторинговая группа "Белорусские Гаюн", 26 мая глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин посетил этот оборонительный рубеж и, пожалуй, "Линия Хренина" была создана именно для обучения терробороны в Гомеле и Гомельском районе. В плане учений территориальной обороны это место именуется как "укрепленный район".

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