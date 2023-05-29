"Зубы дракона" под белорусским Гомелем протянулись на два километра (спутниковые снимки)

Под Гомелем в Беларуси, в 20 километрах от границы с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона", которую уже прозвали "Линия Хренина". Ее длина достигает двух километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Радио Свобода опубликовала новые спутниковые снимки линии "зубов дракона" под Гомелем, сделанные компанией Planet Labs 25 мая.

Исходя из снимков, становится ясно, что длина "Линии Хренина" составляет около двух километров (400 метров в западной части и 1600 метров в восточной).

Севернее Гомеля, ближе к селу Калинина, можно заметить также окопы и рвы.

Фото: линия "зубов дракона" к западу от трассы М8, ведущей от Гомеля к границе с Украиной (Радио Свобода)

Фото: линия "зубов дракона" к востоку от трассы М8, ведущей от Гомеля к границе с Украиной (Радио Свобода)

Фото: окопы на рвы возле села Калинина (Радио Свобода)

"Зубы дракона" в Беларуси

Несмотря на то, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "фейком" контрнаступление украинских войск, он все же решил построить фортификационные сооружения возле украинской границы.

Недавно стало известно, что в 10 километрах от Гомеля по направлению к границе с Украиной появилась линия противотанковых укреплений - "зубы дракона". Кроме того, сообщалось, что совсем рядом с зубами продолжаются строительные работы по сооружению, вероятно, фортификационных сооружений.

Позже в сети появилось видео, на котором видны эти укрепления.