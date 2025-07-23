Зцілює навіть безнадійних: яку святиню вшановує сьогодні ПЦУ і чим вона особлива

Сьогодні, 23 липня, Православна Церква України вшановує одну з найвідоміших у християнському світі православних святинь - Почаївську ікону Божої Матері.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Що відомо про історію православної святині

У ПЦУ розповіли, що історія чудотворного образу, як і традиції вшанування, є однією з найяскравіших сторінок духовного буття українського народу.

Попри те, що точне походження ікони залишається таємницею, відомості про неї сягають XVI століття - коли вона потрапила в Україну завдяки Анні Гойській (або ж Ганні Гостській), вдові луцького земського судді.

Вона володіла замком у селі Орля (нині - хутір Вірля Кременецького району), який до наших днів, на жаль, не зберігся.

Саме там певного часу зупинився з візитом грецький митрополит Неофіт, який і подарував господині святу ікону.

За переказами, завдяки цій іконі у 1597 році зцілився сліпонароджений брат Гойської Филип Козинський. Відтоді образ отримав особливу пошану.

"На місці колишньої замкової каплиці, де, ймовірно, й звершилось це чудо, нині підноситься храм і діє монастир Православної Церкви України", - розповіли українцям.

Пізніше ікона стала духовним серцем Почаївського монастиря, якому Анна Гойська передала значні землі та кошти для підтримки.

"Вона також наполягала на збереженні православної віри, заклавши основи для подальшого розвитку монастиря. Саме тут, з її ініціативи, з'явився ігумен преподобний Іов Почаївський - великий духовний наставник", - додали у ПЦУ.

У 1623 році спадкоємець Гойської - Анджей Фірлей, який сповідував кальвінізм - напав на монастир і пограбував його (викравши, зокрема, і Почаївську ікону).

Проте вже у 1644 році він повернув святиню.

За однією версією, він зробив це за порадою ігумена Іова - щоб врятувати дружину від тяжкого душевного розладу.

Інша версія свідчить про те, що у Коронному трибуналі в Любліні понад два десятиліття тривала судова тяганина, після чого рішення зрештою винесли на користь преподобного Іова - зобов'язавши Фірлея повернути ікону до монастиря.

День вшанування Почаївської ікони Божої Матері - 23 липня (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чим особлива Почаївська ікона Божої Матері

Сьогодні чудотворний образ зберігається у Свято-Успенській Почаївській лаврі (у Кременецькому районі Тернопільської області).

З цією іконою пов'язано безліч випадків чудесних зцілень - як тілесних, так і духовних.

"Почаївський образ Богородиці надихнув створення численних списків, що нині прикрашають наші храми. Один з них увінчує Царські врата центрального іконостасу Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві", - розповіли у ПЦУ.

Зазначається, що молитва до Богородиці перед її чудотворним Почаївським образом постійно лунає за недільним богослужінням у соборі.

"І донині Почаївська ікона Божої Матері є джерелом сили й натхнення для багатьох людей. Вона нагадує нам про неперервність Божої любові, підтримку у випробуваннях і непохитну надію на спасіння. Пресвята Богородице, спаси нас", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)