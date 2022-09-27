ЗСУ звільнили ще одне село в Харківській області

"Продовжується боротьба за звільнення лівобережної частини Борівської громади від рашистських окупантів. Ведуться бойові дії. ЗСУ витісняють противника, але визволені території потерпають від ворожих обстрілів. Звуки вибухів також постійно чути з півночі, сходу та півдня. Окупаційна влада залишила громаду, майже всі колаборанти також втекли", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що звільнення населених пунктів Борівщини на лівому березі Осколу почалося з півдня.

Зокрема, село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до повномасштабної війни мешкало близько 2 тисяч людей), вже перебуває під контролем ЗСУ.

"Але українські військові наразі ще виявляють там групи російських військових, проводять зачистки, розмінування. Місцеві жителі радо зустрічають наших воїнів", - зазначено в повідомленні.

Вказано, що жителі, які залишилися вдома, ховаються у підвалах та укриттях, оскільки пересуватися вулицями та автошляхами між населеними пунктами наразі небезпечно. Електроенергії, мобільного зв’язку та інтернету в громаді немає.

Раніше ми повідомляли, за даними ISW, українські війська завдали великої поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область в ході швидкого контрнаступу. Цей успіх став результатом кампанії, що включає максимальне використання західних систем озброєння.

Нагадаємо, станом на середину вересня, за словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти контролюють близько 6% території регіону.

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