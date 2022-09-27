ВСУ освободили еще одно село в Харьковской области

"Продолжается борьба за освобождение левобережной части Боровской общины от рашистских оккупантов. Ведутся боевые действия. ВСУ вытесняют противника, но освобожденные территории страдают от вражеских обстрелов. Звуки взрывов также постоянно слышны с севера, востока и юга. Оккупационные власти покинули общину, почти все коллаборанты также сбежали", - говорится в сообщении.

Известно, что освобождение населенных пунктов Боровщины на левом берегу Оскола началось с юга.

В частности, село Пески-Радьковские (второй по размеру населенный пункт общины, где до полномасштабной войны проживало около 2 тысяч человек), уже находится под контролем ВСУ.

"Но украинские военные пока еще обнаруживают там группы российских военных, проводят зачистки, разминирование. Местные жители радостно встречают наших воинов", - говорится в сообщении.

Указано, что оставшиеся дома жители прячутся в подвалах и укрытиях, поскольку передвигаться по улицам и автодорогам между населенными пунктами пока опасно. Электроэнергии, мобильной связи и интернета там нет.

Ранее мы писали, по данным ISW, украинские войска нанесли крупное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления. Этот успех стал результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения.

Напомним, по состоянию на середину сентября, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты контролируют около 6% территории региона.

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