ЗСУ звільнили ще одне село у Донецькій області

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", - написала вона.

Для довідки

Рівнопіль - село в Україні, знаходиться у Волноваському районі Донецької області.

ЗСУ звільнили село Рівнопіль Донецької області (на карті поки що зміни не внесені/deepstatemap.live)

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні дії в Україні. Рівнопіль став дев'ятим населеним пунктом, який вдалося звільнити ЗСУ з початку контрнаступу. До цього списку також увійшли: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки. Крім того, 24 червня стало відомо, що під Красногорівкою Донецької області ЗСУ вдалося звільнити кілька позицій, які знаходилися під російською окупацією з 2014 року.

За підсумками останнього тижня ЗСУ продовжують просуватися на сході, зокрема вдалося подолати від 1 до 2 км на кожному з напрямків. На півдні з початку контрнаступу вдалося звільнити вже 130 кв. км території.