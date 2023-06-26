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ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области

Фото: ВСУ освободили село Ровнополь Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы обороны вернули под свой контроль село Ровнополь, расположенное в Волновахском районе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Движемся дальше", - написала она.

Для справки

Ровнополь - село в Украине, находится в Волновахском районе Донецкой области.

ВСУ освободили село Ровнополь Донецкой области (на карте пока изменения не внесены/deepstatemap.live)

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия в Украине. Ровнополь стал девятым населенным пунктом, который удалось освободить ВСУ с начала контрнаступления. В этот список также вошли: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. Кроме того, 24 июня стало известно, что под Красногоровкой Донецкой области ВСУ удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.

По итогам последней недели ВСУ продолжают продвигаться на востоке, в частности, удалось преодолеть от 1 до 2 км на каждом из направлений. На юге с начала контрнаступления удалось освободить уже 130 кв. км территории.

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Война в Украине