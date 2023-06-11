ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області

Деокупація населеного пункту відбулася напередодні 10 червня 2023 року.

"710 червня 2023 року 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука, звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Визволення українських територій

Сьогодні Сухопутні війська Збройних сил України офіційно підтвердили визволення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.

Пізніше речник Сил оборони Таврійського напряму Валерій Шершень розповів, що операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами. У першій штурмовій групі, яка мала на меті опанувати сільський клуб, брав участь заступник командира бригади.

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