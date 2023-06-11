ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області

Українські військові під час успішних контрнаступних дій звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про село Нескучне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сьомого окремого батальйону АРЕЙ УДА у Facebook.
Деокупація населеного пункту відбулася напередодні 10 червня 2023 року.
"710 червня 2023 року 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука, звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні Сухопутні війська Збройних сил України офіційно підтвердили визволення населеного пункту Благодатне від російських окупантів.
Пізніше речник Сил оборони Таврійського напряму Валерій Шершень розповів, що операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами. У першій штурмовій групі, яка мала на меті опанувати сільський клуб, брав участь заступник командира бригади.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.