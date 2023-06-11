ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

Украинские военные в ходе успешных контрнаступательных действий освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Нескучное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Седьмого отдельного батальона АРЕЙ УДА в Facebook.
Деоккупация населенного пункта произошла накануне 10 июня 2023 года.
"7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Александра Грищука освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.
Сегодня Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.
Позже спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что операция была успешной во взаимодействии с другими подразделениями. В самой первой штурмовой группе, которая имела целью овладеть сельским клубом, участвовал заместитель командира бригады.
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