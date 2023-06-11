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ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

Фото: ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные в ходе успешных контрнаступательных действий освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Нескучное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Седьмого отдельного батальона АРЕЙ УДА в Facebook.

Деоккупация населенного пункта произошла накануне 10 июня 2023 года.

"7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Александра Грищука освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Освобождение украинских территорий

Сегодня Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.

Позже спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что операция была успешной во взаимодействии с другими подразделениями. В самой первой штурмовой группе, которая имела целью овладеть сельским клубом, участвовал заместитель командира бригады.

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