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ВСУ освободили еще один населенный пункт в 20 км от Херсона (видео)

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Клапая, Пятница 11 ноября 2022 12:47
ВСУ освободили еще один населенный пункт в 20 км от Херсона (видео) Фото: ВСУ освободили село Клапая Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники сообщили об освобождении села Клапая Херсонской области. ВСУ установили в населенном пункте украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали видео из освобожденного населенного пункта.

Стоит отметить, что село Клапая находится примерно в 21 км от Херсона. Через населенный пункт проходит трасса М-14 (Одесса - Мелитополь - Новоазовск).

ВСУ освободили еще один населенный пункт в 20 км от Херсона (видео)

Напомним, сегодня стало известно об освобождении села Белозерка, которое находится в 10 км от Херсона.

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