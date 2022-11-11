ВСУ освободили еще один населенный пункт в 20 км от Херсона (видео)

Украинские защитники сообщили об освобождении села Клапая Херсонской области. ВСУ установили в населенном пункте украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Стоит отметить, что село Клапая находится примерно в 21 км от Херсона. Через населенный пункт проходит трасса М-14 (Одесса - Мелитополь - Новоазовск).

Напомним, сегодня стало известно об освобождении села Белозерка, которое находится в 10 км от Херсона.

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