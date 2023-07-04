ЗСУ звільнили понад 150 квадратних кілометрів територій на Півдні: карти боїв ISW

Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії на кількох напрямках. На півдні українським воїнам вдалося звільнити 154,4 квадратних кілометрів територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Українські та російські сили продовжували обмежені атаки на лінії Сватове-Кремінна та на південь від Кремінної 3 липня.
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Напередодні саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО.
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