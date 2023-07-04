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ЗСУ звільнили понад 150 квадратних кілометрів територій на Півдні: карти боїв ISW

Фото: українські військові успішно атакують ворога на півдні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії на кількох напрямках. На півдні українським воїнам вдалося звільнити 154,4 квадратних кілометрів територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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