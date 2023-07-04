ВСУ освободили более 150 квадратных километров территорий на Юге: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные действия по нескольким направлениям. На юге украинским воинам удалось освободить 154,4 квадратных километра территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Украинские и российские силы продолжали ограниченные атаки на линии Сватово-Кременная и к югу от Кременной 3 июля.
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
В преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.
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