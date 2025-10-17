ЗСУ звільнили Олексіївку та Степове на Новопавлівському напрямку, - Манько

Колосальні втрати противника

Внаслідок операції ворог зазнав катастрофічних втрат як у живій силі, так і в озброєнні та військовій техніці (ОВТ). Дані, озвучені Валентином Маньком, свідчать про високу ефективність дій українських штурмових підрозділів.

Втрати противника в н.п. Олексіївка

Безповоротні (загиблі) - 32 особи;

32 особи; Санітарні (поранені) - 7 осіб;

- 7 осіб; Полон - 3 особи;

- 3 особи; Пошкоджено 2 одиниці автомобільної техніки (АТ);

2 одиниці автомобільної техніки (АТ); Знищено 1 одиниця автомобільної техніки (АТ).

Втрати противника в н.п. Степове та лісосмузі між Степовим та Олексіївкою

Безповоротні (загиблі) - 85 осіб;

- 85 осіб; Санітарні (поранені) - 24 особи;

- 24 особи; Пошкоджено 6 одиниць автомобільної техніки (АТ);

6 одиниць автомобільної техніки (АТ); Знищено 5 одиниць автомобільної техніки (АТ).

Загальні безповоротні втрати ворога склали 117 військовослужбовців.

Спростування російської пропаганди

Валентин Манько також наголосив, що інформація російської пропаганди про нібито "взяття" Олексіївки не відповідає дійсності.

"Наші війська утримують позиції, завдають втрат противнику та беруть полонених", - підкреслив начальник управління Штурмових підрозділів.

Операція засвідчила не лише успішне повернення територій під український контроль, але й високий професіоналізм та бойовий дух штурмових підрозділів ЗСУ.