ЗСУ звільнили Олексіївку та Степове на Новопавлівському напрямку, - Манько

Українські сили оборони мають значний успіх на Новопавлівському напрямку. Завдяки злагодженим та рішучим діям 214-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) та 5-ї Окремої штурмової бригади (ОШБР) були повністю зачищені населені пункти Олексіївка та Степове.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько.
Внаслідок операції ворог зазнав катастрофічних втрат як у живій силі, так і в озброєнні та військовій техніці (ОВТ). Дані, озвучені Валентином Маньком, свідчать про високу ефективність дій українських штурмових підрозділів.
Загальні безповоротні втрати ворога склали 117 військовослужбовців.
Валентин Манько також наголосив, що інформація російської пропаганди про нібито "взяття" Олексіївки не відповідає дійсності.
"Наші війська утримують позиції, завдають втрат противнику та беруть полонених", - підкреслив начальник управління Штурмових підрозділів.
Операція засвідчила не лише успішне повернення територій під український контроль, але й високий професіоналізм та бойовий дух штурмових підрозділів ЗСУ.
Нагадаємо, на фронті за даними на 3 жовтня було зафіксовано 162 бойові зіткнення. Найскладнішими стали два напрями - Покровський та Новопавлівський.